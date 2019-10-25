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أخبار العالم

مندوب سوريا بالأمم المتحدة: نرفض محاولة أردوغان تبرير أعماله العدوانية تحت أي ذريعة

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 01:19 ص
بشار الجعفري
بشار الجعفري
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أ ش أ
أعلن مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري عن رفض دمشق لتبرير تركيا "أعمالها العدوانية" على الأراضي السورية تحت أي ذريعة.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) ، اليوم الخميس ، عن الجعفري قوله " إن مزاعم النظام التركي التي ساقها لتبرير عدوانه على الأراضي السورية تؤكد حالة الانفصام التي يعاني منها".

وأكد أن سوريا تدين العدوان التركي وترفض رفضا قاطعا محاولة نظام أردوغان تبرير أعماله العدوانية تحت أي ذريعة ، متهما تركيا بإدخال عشرات آلاف الإرهابيين الأجانب إلى سوريا وتزويدهم بالسلاح وسرقة نفط سوريا وآثارها.

وأشار إلى أن العدوان التركي أسفر عن احتلال أراض سورية واستشهاد وإصابة مئات المدنيين ونزوح مئات الآلاف ووقوع أضرار كبيرة بالبنى التحتية.

وأكد الجعفري أن تحسين الوضع الإنساني في سوريا يقتضي الالتزام التام باحترام سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها من خلال التصدي للتدخلات السياسية والعسكرية والاقتصادية الخارجية في شئونها.

وأضاف أن سوريا تطالب بضرورة رفع الإجراءات القسرية أحادية الجانب والتعاون التام مع الدولة ودعم جهودها في مكافحة الإرهاب.
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