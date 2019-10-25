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تمارين رياضية لتقوية عضلة القدم.. فيديو

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 08:40 ص
تمارين رياضية
تمارين رياضية
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البهى عمرو
قدّم الكابتن حسام أبو هاشم خبير اللياقة البدنية، مجموعة من التمارين الرياضية الآمنة باستخدام كرسي المطبخ التي تساعد على تقوية عضلة القدم.

وقال «أبو هاشم»، خلال برنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد» اليوم، الجمعة، إن هذه التمارين مهمة للغاية وعلى الجميع الحرص على ممارستها.

وأشار إلى أن هذه التمارين ستقدم لجميع المواطنين على حسب وزن كل مواطن، وتتطلب معرفة القدرات الخاصة لكل جسد ومقدار تحمله.

وأوصى حسام، المشاهدين بمتابعة هذا الفيديو والحرص على أداء التمارين التى يقدمها.
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