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أخبار العالم

تأشيرة مضيف.. خطوة سعودية لتنشيط السياحة الوافدة

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 10:55 ص
صدى البلد
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عرفة البنداري
تهدف المملكة العربية السعودية إلى تنشيط حركة السياحة الوافدة من خلال إصدار أنواع مختلفة من التأشيرات مثل التأشيرة السياحية وأخير تقرر إصدار تأشيرة مضيف.

قالت وسائل إعلام سعودية إن المديرية العامة للجوازات ووزارة الحج باللمملكة تدرس آلية إدراج خدمة تأشيرة مضيف عبر نظام أبشر، والتي تسمح للمواطن والمقيم باستضافة من يرغبون على كفالتهم الشخصية لمدة تصل إلى 90 يومًا.

وذكرت صحيفة عكاظ السعودية أن خدمة تأشيرة مضيف على نظام أبشر سوف تصبح متاحة خلال الأيام القادمة.

وقالت قناة العربية إن الجوازات والحج تعمل على إقرار آلية العمل بالتأشيرة الجديدة، والتي تعد إحدى الخدمات الحديثة التي تعمل وزارة الداخلية على إدراجها عبر الجوازات.

وتسمح تأشيرة مضيف للقادم من خلالها بحرية الحركة والسكن، سواء في فندق أو شقق سكنية أو داخل مسكن مستضيفه.

وتشير الصيغة الأولية لتأشيرة مضيف إلى أن التكلفة في السنة الواحدة 500 ريال للشخص الواحد مع إمكانية تكرار الاستقدام 3 مرات في العام، عبر تطبيق أبشر، إذ يمكنه تسجيل كافة البيانات والمعلومات لمستضيف من مختلف الدول.

وتمكن تأشيرة مضيف حاملها من التجول في المملكة بحرية وحضور الفعاليات السياحية، فيما يتوقع أن تسهل للمضيف استضافة من 3 إلى 5 معتمرين، تُصدر لهم تأشيرات للمواطنين على السجل المدني والمقيم على الإقامة، وستكون للمقيم للأقارب من الدرجة الأولى، ويسمح للمواطن باستضافة من يشاء ويتوجب على المستضيف رعايتهم وخدمتهم حتى مغادرتهم.

وكانت السعودية قد أتاحت أخيرًا خدمة التأشيرات السياحية، والتي تبلغ رسومها 440 ريالًا (118 دولارا)، وتمنح عبر المنصة الإلكترونية، أو عند الوصول وتكون صالحة لغاية عام واحد من تاريخ الإصدار، وتمنح لمَن بلغ الـ 18 من عمره، أما من دون ذلك فيشترط وجود ولي أمر وتمنح فترة إقامة لمدة 90 يومًا في السنة الواحدة.
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