بـ ملابس كاجوال.. مريم حسن تتألق فى أحدث ظهور لها

حرصت الفنانة مريم حسن على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، صورا جديدة لها خلال جولتها فى الاسكندرية.



وظهرت مريم فى الصور بإطلالة كاجوال، مرتدية بنطلون جينز ونسقت معه ستره قطنية باللون الأسود ولا يحمل أى نقوشات، مما جعل إطلالتها تتسم بالبساطة.



وأنتعلت مريم حسن حذاء رياضى مسطح باللون الأخضر، وأعتمدت على خصلات شعرها المتطايرة و لم تتكلف فى إستخدام مستحضرات التجميل، وأكملت إطلالتها بحقيبة جلد متوسطة الحجم.







