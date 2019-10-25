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أخبار العالم

عكاظ: استقالة الحكومة اللبنانية خلال 48 ساعة

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 01:05 م
تظاهرات لبنان
تظاهرات لبنان
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شيماء مصطفى
قالت صحيفة "عكاظ" السعودية، إن الحكومة اللبنانية ستقدم استقالتها خلال الـ 48 ساعة المقبلة.

ونقلت الصحيفة السعودية عن مصادر رسمية مطلعة في بيروت، إنه عقب استقالة الحكومة، ستتشكل حكومة جديدة مصغرة برئاسة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، وتتألف من 14 وزيرًا لن يكون فيهم وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، أو وزيرة الداخلية ريا الحسن.

وأوضحت المصادر لـ عكاظ، أن الحكومة الجديدة ستضم كفاءات تكنوقراط، قادرة على استعادة الثقة الداخلية والخارجية.

ويواصل المتظاهرون في لبنان، احتجاجاتهم، اليوم الجمعة، وسط انتشار العشرات من جنود الجيش اللبناني في الشوارع.
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