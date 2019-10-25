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محافظات

غرقت فى شبر مياه.. 30 صورة ترصد الأضرار فى شوارع الإسكندرية بفعل الأمطار

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 02:03 م
الامطار تملأ شوارع
الامطار تملأ شوارع الإسكندرية
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احمد عبد العزيز
ضربت موجة الطقس السيئ سواحل الإسكندرية، صباح اليوم الجمعة، يصاحبها أمطار رعدية غزيرة ورياح وارتفاع أمواج البحر وانخفاض في درجات الحرارة.

وقال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم هيئة ميناء الإسكندرية، إن الأمطار لم تؤثر على حركة الملاحة البحرية بميناءي الإسكندرية والدخيلة حتى الآن.

وأعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ للتعامل مع موجة الطقس السيئ وهطول الأمطار الغزيرة.

تسببت الأمطار الغزيرة التي ضربت سواحل الإسكندرية، صباح اليوم الجمعة، في غرق العديد من مناطق المدينة في بحيرات من المياه، ما أدى إلى إعاقة حركة المرور والمشاة.

أصدر الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، اليوم، قرارا بتعطيل الدراسة بجميع مدارس المحافظة غدا السبت، وذلك نظرا لسوء الأحوال الجوية وما تشهده البلاد من عدم استقرار للحالة المناخية وهطول الأمطار بغزارة.
غرقت فى شبر مياه.. 30 صورة ترصد الأضرار فى شوارع الإسكندرية بفعل الأمطار
غرقت فى شبر مياه.. 30 صورة ترصد الأضرار فى شوارع الإسكندرية بفعل الأمطار
غرقت فى شبر مياه.. 30 صورة ترصد الأضرار فى شوارع الإسكندرية بفعل الأمطار
غرقت فى شبر مياه.. 30 صورة ترصد الأضرار فى شوارع الإسكندرية بفعل الأمطار
غرقت فى شبر مياه.. 30 صورة ترصد الأضرار فى شوارع الإسكندرية بفعل الأمطار
غرقت فى شبر مياه.. 30 صورة ترصد الأضرار فى شوارع الإسكندرية بفعل الأمطار
غرقت فى شبر مياه.. 30 صورة ترصد الأضرار فى شوارع الإسكندرية بفعل الأمطار
غرقت فى شبر مياه.. 30 صورة ترصد الأضرار فى شوارع الإسكندرية بفعل الأمطار
غرقت فى شبر مياه.. 30 صورة ترصد الأضرار فى شوارع الإسكندرية بفعل الأمطار
غرقت فى شبر مياه.. 30 صورة ترصد الأضرار فى شوارع الإسكندرية بفعل الأمطار
غرقت فى شبر مياه.. 30 صورة ترصد الأضرار فى شوارع الإسكندرية بفعل الأمطار
غرقت فى شبر مياه.. 30 صورة ترصد الأضرار فى شوارع الإسكندرية بفعل الأمطار
غرقت فى شبر مياه.. 30 صورة ترصد الأضرار فى شوارع الإسكندرية بفعل الأمطار
غرقت فى شبر مياه.. 30 صورة ترصد الأضرار فى شوارع الإسكندرية بفعل الأمطار
غرقت فى شبر مياه.. 30 صورة ترصد الأضرار فى شوارع الإسكندرية بفعل الأمطار
غرقت فى شبر مياه.. 30 صورة ترصد الأضرار فى شوارع الإسكندرية بفعل الأمطار
غرقت فى شبر مياه.. 30 صورة ترصد الأضرار فى شوارع الإسكندرية بفعل الأمطار
غرقت فى شبر مياه.. 30 صورة ترصد الأضرار فى شوارع الإسكندرية بفعل الأمطار
غرقت فى شبر مياه.. 30 صورة ترصد الأضرار فى شوارع الإسكندرية بفعل الأمطار
غرقت فى شبر مياه.. 30 صورة ترصد الأضرار فى شوارع الإسكندرية بفعل الأمطار
غرقت فى شبر مياه.. 30 صورة ترصد الأضرار فى شوارع الإسكندرية بفعل الأمطار
غرقت فى شبر مياه.. 30 صورة ترصد الأضرار فى شوارع الإسكندرية بفعل الأمطار
غرقت فى شبر مياه.. 30 صورة ترصد الأضرار فى شوارع الإسكندرية بفعل الأمطار
غرقت فى شبر مياه.. 30 صورة ترصد الأضرار فى شوارع الإسكندرية بفعل الأمطار
غرقت فى شبر مياه.. 30 صورة ترصد الأضرار فى شوارع الإسكندرية بفعل الأمطار
غرقت فى شبر مياه.. 30 صورة ترصد الأضرار فى شوارع الإسكندرية بفعل الأمطار
غرقت فى شبر مياه.. 30 صورة ترصد الأضرار فى شوارع الإسكندرية بفعل الأمطار
غرقت فى شبر مياه.. 30 صورة ترصد الأضرار فى شوارع الإسكندرية بفعل الأمطار
غرقت فى شبر مياه.. 30 صورة ترصد الأضرار فى شوارع الإسكندرية بفعل الأمطار
غرقت فى شبر مياه.. 30 صورة ترصد الأضرار فى شوارع الإسكندرية بفعل الأمطار
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