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فن

أصالة عن حفل الرياض: هناك ليالى تشبه الحلم .. وليلة الأمس كانت ساحرة

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 05:59 م
أصالة
أصالة
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آيه عاطف
أحيت الفنانة السورية أصالة، حفل غنائي مساء أمس، ضمن حفلات الرياض، وعبّرت عن سعادتها البالغة بالمشاركة في هذه الليلة إحتفاء بالشاعر عبدالرحمن بن مساعد.

وقالت عبر حسابها الرسمي على "الانستجرام" :"هناك ليالٍ تُشبه الحلم ... وليلة الأمس كانت ساحره ، فيها شجن وعلوّ وارتقاء ، فيها حبّ واحتفال بالمُحتفى به ، فهو ليس شاعر مُبدع فقط".

وتابعت:" بلّ هو مهندس شعور وطبيب روح ، يعرف كيف يغوص في الأعماق وينتقي من لآلئ الشّعر أجملها ، يصيغها عقدًا يُزُين صدر الحياة ، كانت ليلة أمس باختصار مُذهله ، وشبيه الرّيح سيّدها ... ومنّ عظيم حظّي أنّي كنت جزء منّ هذه الليلة".
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