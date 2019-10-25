سارة مجدي تكتب: 6 علامات تعرفك إنك مع راجل بخيل!











على الرغم من أن العلاقات شيء غير مادي بالمرة ..بس هي حقيقة لا مفر منها الراجل البخيل في فلوسه بخيل في مشاعره و استحاله تعيشي مبسوطة معاه ..



أصعب نوع في الرجالة ممكن تتعاملي معاه هو الراجل البخيل اللي بنسباله الفلوس جزء مهم جدًا في حياته وصعب يصرفها على أي حد غير نفسه.



أنا مش بتكلم ولا اقصد الشخص اللي مقدرته المادية محدودة أو حتي الفقير.. المسألة مش مسألة فلوس ولا غني و فقير، الموضوع كله في إنه معاه فلوس بس بيستخسر فيكي .



العلامة 1 :



عمره ما جابلك أي هدايا ولا حتى ورد



لا هدية رمزية ولا حتي حظاظة ..ممكن يوصل بيكي الأمر تسأليه فين هدية عيد ميلادي؟ و يقولك "أنا هديتك يا حبيبتي “ و ممكن جدا تلاقيه دايما مشغول في يوم عيد ميلادك و طلعله شغل !



العلامة 2 :



دايما بتدفعيله و لحظة الشيك بيعمل الحاجات دي :



بيجيله تليفون مفاجيء طويل "شغل" و بيقوم يتكلم



بيتزنق ، بيخش الحمام .. يارب يسهله !



بيقولك "المرة دي عليكي بقي"



بيطلع محفظته ببطيء جدا و مبيطلعش فلوس من محفظته قبل ما أنتي تاخدي بالك و تطلعي فلوسك



بيطلع محفظته ببطيء جدا و بعدين يبص و يقولك حقوم اسحب و بيفضل قاعد



عنده فيزا بيطلعها و عمرها ما اشتغلت و حتلاقيه دايما بيقول نفس الجملة "غريبة لسه ساحب منها الصبح “



(سواء في علاقة أو حتي متجوزين ساعات بتدفعي عادي – عادي برضه تعزميه – و عادي مرة عليكي و مرة عليه لو الظروف مش أحسن حاجة(



اللي مش عادي إنك تشيلي الدنيا كل مرة تخرجوا فيها مع بعض ..من صفة الراااجل انه يبقي كريم وميبقاش اصلا عايزك تدفعي حاجة ..الطبيعي أنه عايز يدلعك و يخليكي مبسوطة و مرتاحة.



العلامة 3: (العلامة دي للمخطوبين بس (



مكان الخروجة المفضل و الشاعري هو البيت.



بيفضل دايما تقعدوا في البيت عن ان تخرجوا في أي مكان أو تاكلوا برة .. دايما اغلبية الزيارت عندك عشان عامل حسابه في إنك تعملي أكل و كل ما لذ و طاب و كل مرة تقترحي عليه فيلم في السينما يقترح غيره في البيت عشان يعمل “موفي نايط " و ممكن تلاقيه صارف و مكلف في كيس ذرة الضحي .



العلامة 4:



كل ويك اند أو أجازتك بيكون تعبان - في الشغل - طلعله حوار (عمرك ما بتعرفيه) و لو قلتيله طب حنخرج ؟ حيديكي رد عايم .. لأن خروجة = فلوس



العلامة 5:



بتحسي انه عنده تشيرت واحد للصيف و بلوفر و جاكت للشتا.



ممكن تكونوا اتقابلتوا عشر مرات و كل مرة نفس اللبس بنفس كل حاجة ..هو عادي جدا نكرر هدومنا بس مش عادي كل يوم أو كل مرة تخرجوا يبقي لابس نفس اللبس .



العلامة 6: (النقطة دي غير مادية بس هي علامة مهمة (



مش بيعبر عن مشاعره ولا بتسمعي منه كلام رومانسي .



زي ما هو بخيل في فلوسه ..بخيل في مشاعره. بالرغم من ان تعبيره عن الحب مش حيدفع فيه فلوس .. بس زي ما بيحسب فلوسه ..بيحسب كلامه .. عشان ممكن كلامه يتحسب عليه و يضطر يدخل في أي حاجة فيها فلوس !



و ساعات كتير بيكون طبع بخيل الفلوس .. بخيل مشاعر .







لو فكرتي تتجوزي واحد فيه أي علامة من العلامات دي ماتحطيش أمل إنه ممكن يتغير وابدأي اقنعي نفسك بمبدأ الكماليات والضروريات اللي هايبقى هو ماشي عليه..و افتكري إني قلتلك بلاااااش !