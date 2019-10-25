استكمال 14 مباراة فى الدور التمهيدى لكأس مصر غدا

يستكمل غدا السبت بقية المباريات المؤجلة من الدور التمهيدي في بطولة كأس مصر بعد قرار من لجنة المسابقات في اتحاد الكرة.



جاءت قائمة المباريات المؤجلة على النحو التالي.



سبورتنج / بني عبيد

الرجاء / الأولمبي

أبو قير للأسمدة / شربين

بيلا / بلطيم

الجزيرة بالضبعة / الحرية بمطروح

نهضة العامرية / القباري

عرب الرمل / المطرية بالدقهلية

عمال المنصورة / السنبلاوين

ألعاب دمنهور / ميت الخولي

العبور بالإسكندرية / المنصورة

اتحاد نبروه / الحامول

غزل المحلة / كفر الشيخ

عثماثون طنطا / الحمام

غزل شبين / المعمورة



ومن المقرر أن تحدد إدارة المسابقات فى الجبلاية غدا مواعيد جديدة لبقية المباريات المؤجلة من الدور التمهيدي لمسابقة كأس مصر.



