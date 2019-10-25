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رياضة

مجموعة الزمالك.. مازيمبي يجدد ملعبه بشكل رائع.. شاهد

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 08:55 م
ملعب نادي مازيمبي
ملعب نادي مازيمبي - صورة أرشيفية
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إسماعيل محمود
أسدل الستار أخيرًَا عن ملعب نادي تي بي مازيمبي الكونغولي ، وذلك بعد الانتهاء من أعمال الصيانة التي خضع لها الملعب.

يذكر أن قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا أوقعت مازيمبي في المجموعة الأولى رفقة نادي الزمالك المصري ، وأول أغسطس الأنجولي ، وزيسكو الزامبي.

وتداولت المواقع الكونغولية صورًا لأرضية الملعب بعد تغيير العشب الخاص بها بالكامل ، والانتهاء من أعمال الصيانة ، ليظهر الملعب في حالة جيدة نالت إعجاب المتابعين.

ومن المعروف أن ملعب مازيمبي كان يصنف من أصعب الملاعب في القارة الإفريقية وأسوأها لسوء تخطيطه وغرابته.

ومن المقرر أن يستضيف مازيمبي الكونغولي نادي الزمالك في ملعبه بالكونغو أحد يومي 29 و30 نوفمبر المقبل ، في أولى مباريات دور المجموعات للبطولة الإفريقية.
مجموعة الزمالك.. مازيمبي يجدد ملعبه بشكل رائع.. شاهد
مجموعة الزمالك.. مازيمبي يجدد ملعبه بشكل رائع.. شاهد
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