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محافظات

مات في عز شبابه.. محمود يدفع حياته ثمنا لـ عمود مكهرب في الدقهلية

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 09:29 م
جثة -ارشيفية
جثة -ارشيفية
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همت الحسينى
لقى شاب مصرعه صعقا بالكهرباء أثناء مروره بجوار عامود إنارة بمنطقة جسر العزب بقرية دماص التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية.

تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمامور مركز شرطة ميت غمر من أهالى قرية دماص التابعة للمركز بمصرع شاب صعقا بالكهرباء أثناء مروره بجوار عامود إنارة به كهرباء بسبب الأمطار الشديدة.

وبانتقال ضباط المباحث إلى مكان البلاغ وتبين أن الشاب يدعى محمود محمد شاهين ٢٢ عاما مهندس وأنه أثناء عبوره بمنطقة جسر العزب بالقرية بجوار عامود إنارة أثناء هطول الأمطار صعقته الكهرباء.

تم نقله إلى مسشفى دماص إلا أنه كان قد لفظ أنفاسه الأخيرة نتيجة الصعق وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة.
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