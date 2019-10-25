جاويد جونير ينضم لـ التفاح الممنوع

تعاقد الممثل التركي جاويد شتين جونير علي الانضمام الي بطولة مسلسل التفاح الحرام ،والذي يتم تصويره حاليا، حيث عقد جلسات عمل خلال الفترة الماضيه مع الشركة المنتجة للوقوف علي تفاصيل الشخصية .



ومن المقرر أن يلعب جونيور داخل الأحداث شخصية "حلمي" ، التي تمتلك ميول عدوانيه تجاه الآخرين ، خاصة وأنه يخطط للانتقام من زوجته السابقة .



تدور أحداث مسلسل التفاحة الممنوعة في مدينة أسطنبول ويجسد المسلسل قصة الأختين زينب ويلديز الذين يقطنا معًا في احدى الأحياء الشعبية باسطنبول وتختلف شخصية وطبيعة كلًا منهم حيث تمتلك زينب شخصية هادئة وطبيعة رومانسية وتبحث دائمًا عن الحب الحقيقي فيما تتمتع يلديز بشخصية مرحة وتحلم بالزواج من رجل غني تنعم معه بالثراء والرفاهية.