هاني حتحوت: محمد صبحي كتب شهادة ميلاده في الزمالك.. فيديو

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن محمد صبحي حارس مرمى الزمالك، كتب شهادة ميلاده في صفوف القلعة البيضاء.



وتابع هاني حتحوت، خلال تقديمه برنامج «الماتش»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن محمد صبحي في أول مشاركة رسمية له مع الزمالك أمس في مباراة جينيراسيون السنغالي، التي أقيمت على ملعب السلام بإياب دور الـ٣٢ ببطولة دوري أبطال أفريقيا حقق أداء جيدا.



وكشف الإعلامي هاني حتحوت، عن أن محمد صلاح أصبح رسميا الحارس رقم 2 في صفوف الزمالك بعد محمد عواد حتى يعود جنش للانضمام إلى قائمة الفريق بعد شفائه من إصابته، أما محمد أبو جبل غائب عن تشكيلة الفريق للمباراة الثالثة على التوالي.

