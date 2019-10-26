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رياضة

تعليق مثير من مرتضى منصور على تصريحات سيد عبد الحفيظ

السبت 26/أكتوبر/2019 - 03:13 ص
مرتضى منصور و سيد
مرتضى منصور و سيد عبد الحفيظ
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محمد رشاد
رد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك على تصريحات سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلى والتى تحدث فيها الأخير عن خلافه مع السويسرى فايلر المدير الفنى للفريق الأحمر.

كان سيد عبد الحفيظ قد علق، على وجود خلافات بينه وبين السويسري رينيه فايلر المدير الفنى للفريق قائلًا:"الكلام ده مبيحصلش في الأهلي ممكن يحصل في حتة تانية".

وأضاف مرتضى منصور فى تصريحات لبرنامج الزمالك اليوم :" سيد عبد الحفيظ بيقول أن مفيش لاعب في الأهلي بيتخانق مع رئيس نادي وبيحصل في حتة تانية، تقصدني أنا ؟ مفيش لاعب يقدر يعملها، لاعب عملها خد علقة موت".

وتأهل الزمالك إلى دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا بعد الفوز على جينيراسيون فوت بطل السنغال بهدف دون رد فى المباراة التى جمعتهما على ستاد السلام.
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