Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

نقل سباق الماراثون في أولمبياد طوكيو إلى مدينة سابورو

السبت 26/أكتوبر/2019 - 09:01 ص
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية تمسكها بنقل سباق الماراثون وسباق المشى فى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 من العاصمة اليابانية إلى مدينة سابورو شمال البلاد بسبب الحر.

وقال جون كوتس رئيس لجنة التنسيق التابعة للجنة الأولمبية الدولية للصحفيين بعد اجتماع مع عمدة طوكيو يوريكو كويكى إن الأمر لايتعلق بإصرار حكومة طوكيو باقامة السباقين بها ولكن تم اتخاذ القرار بنقلهما.

في المقابل، أكد عمدة طوكيو خلال الاجتماع رغبة حكومة المدينة فى اقامة السباقين بها وعدم نقلهما.

في حين قال كوتس إن المجلس التنفيذى للجنة الاولمبية الدولية لديه السلطة لاتخاذ قرار مثل هذا وإنه لديه مسئوليه وفقا للميثاق الاولمبى لوضع صحة الرياضيين فى المقام الاول.

وكانت اللجنة الاولمبية الدولية قد أعلنت أنها تخطط لنقل سباقات الطرق إلى سابورو في جزيرة هوكايدو بشمال اليابان، بهدف "حماية العدائين" من الحرارة المرتفعة في طوكيو. ويتوقع أن تكون درجات الحرارة في سابورو التي تبعد نحو 800 كلم إلى الشمال من العاصمة اليابانية، أدنى بنحو خمس أو ست درجات مئوية خلال النهار.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الحرارة الشديدة سبب خفض مدة عمل متطوعي دورة طوكيو الأوليمبية

بسبب الحرارة.. الأولمبية الدولية تدرس نقل سباقات الماراثون والمشي بأولمبياد 2020

ترشيحاتنا

دعاء تكفير ذنب الزنا .. 4 كلمات قبل الموت تجعل الله يغفره لك

بعد تناول الطعام لا تفوتها.. مشروبات لإنقاص الوزن وعلاج عسر الهضم

لقطات صادمة.. تمساح يخطف كلبا من الماء أمام عين صاحبه المرعوب

بفستان وبالطو.. رانيا منصور تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

رغم اعترافها بحبها لجسدها البدين.. شاهد أديل تخسر الكثير من الوزن

آمنة نصير ترد على قانون الأزهر للأحوال الشخصية: غير ذي صفة

Advertisements

تعليق مثير من مرتضى منصور على تصريحات سيد عبد الحفيظ

الزمالك فى أزمة بسبب جروس.. تفاصيل

أخبار الرياضة.. تركي آل الشيخ يعلن فتح صفحة جديدة مع الأهلي.. مرتضى منصور يعود لمهاجمة الخطيب.. محمد صلاح يقترب من معادلة رقم تاريخي لأسطورة ليفربول

أهلا بالفرسان.. شوبير يعلق على منشور تركي آل الشيخ للمصالحة مع الأهلي

عاد لمهاجمة الخطيب.. مرتضى منصور: انا مش طرطور لأقيل ميتشو.. فيديو

عاد من جديد.. تركي آل الشيخ يفتح صفحة جديدة مع الأهلي ويوجه رسالة مهمة للخطيب.. تفاصيل

محمد صلاح يقترب من تحطيم رقم تاريخي لأسطورة ليفربول.. تفاصيل

مرتضى منصور: الأهلي يحاول خطف شعار مدرسة الفن والهندسة من الزمالك.. فيديو

تعليق مثير للجدل من خالد الغندور على انضمام كهربا لمعسكر منتخب مصر المقبل

أول تعليق من مرتضى منصور على انضمام كهربا إلى منتخب مصر

مواعيد مباريات اليوم السبت 26 - 10 - 2019 والقنوات الناقلة

رضا شحاتة يكشف سبب تعنيف جوزيه للاعبى الأهلى عقب مباراة الـ 6-1.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان مخطط.. ريم البارودي تخطف الأنظار في دبى

بفستان وبالطو.. رانيا منصور تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

عاشقة للإكسسوارات .. شاهد أبرز إطلالات أمينة خليل فى عيد ميلادها