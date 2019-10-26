نقل سباق الماراثون في أولمبياد طوكيو إلى مدينة سابورو

أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية تمسكها بنقل سباق الماراثون وسباق المشى فى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 من العاصمة اليابانية إلى مدينة سابورو شمال البلاد بسبب الحر.



وقال جون كوتس رئيس لجنة التنسيق التابعة للجنة الأولمبية الدولية للصحفيين بعد اجتماع مع عمدة طوكيو يوريكو كويكى إن الأمر لايتعلق بإصرار حكومة طوكيو باقامة السباقين بها ولكن تم اتخاذ القرار بنقلهما.



في المقابل، أكد عمدة طوكيو خلال الاجتماع رغبة حكومة المدينة فى اقامة السباقين بها وعدم نقلهما.



في حين قال كوتس إن المجلس التنفيذى للجنة الاولمبية الدولية لديه السلطة لاتخاذ قرار مثل هذا وإنه لديه مسئوليه وفقا للميثاق الاولمبى لوضع صحة الرياضيين فى المقام الاول.



وكانت اللجنة الاولمبية الدولية قد أعلنت أنها تخطط لنقل سباقات الطرق إلى سابورو في جزيرة هوكايدو بشمال اليابان، بهدف "حماية العدائين" من الحرارة المرتفعة في طوكيو. ويتوقع أن تكون درجات الحرارة في سابورو التي تبعد نحو 800 كلم إلى الشمال من العاصمة اليابانية، أدنى بنحو خمس أو ست درجات مئوية خلال النهار.