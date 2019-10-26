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اقتصاد

عيار 21 بـ 673 جنيها.. استقرار أسعار الذهب اليوم السبت 26 - 10 - 2019

السبت 26/أكتوبر/2019 - 08:56 ص
صدى البلد
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زينب ابو الخير
استقرت أسعار الذهب اليوم، السبت 26 أكتوبر 2019، في الأسواق، حيث تراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 671 و673 جنيهًا، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18 بين 575 و577 جنيهًا.

وتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 767 و769 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب سعرًا تراوح بين 5,368 و5,384 جنيهًا، وذلك وفقا لموقع "إيجيبت جولد برايس توداي" المتخصص في أسعار المعدن النفيس.

وتراوح سعر جرام الذهب عيار 22 تراوح بين 703 و705 جنيهات، وعيار 14 سجّل سعرًا يتراوح بين 447 و449 جنيهًا، وعيار 12 من 383 إلى 385 جنيهًا.

واستقرت أسعار الذهب فوق 1490 دولارًا للأوقية (الأونصة)، في الوقت الذي أوقدت بيانات مخيبة للتوقعات من الصين المخاوف من أن نزاعها التجاري مع الولايات المتحدة بدأ يؤثر على اقتصادات عالمية، في الوقت الذي ينتظر اتفاق بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي دعم البرلمان.
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