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أخبار البلد

الأرصاد: استمرار موجة الطقس السيئ بالبلاد لمدة 24 ساعة

السبت 26/أكتوبر/2019 - 09:31 ص
الطقس على القاهرة
الطقس على القاهرة
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نورهان خفاجي
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الجوية، استمرار حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، خلال الـ 24 ساعة قادمة، حيث يستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، يصاحبها سقوط أمطار تكون غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية (الإسكندرية، رشيد، بلطيم، دمياط، العريش، رفح).

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن الأمطار ستسقط أيضا على محافظات شمال الدلتا، وأيضا مدن القناة (الإسماعيلية، السويس، وبورسعيد) تصل لحد السيول على مناطق من شمال ووسط سيناء تكون متوسطة الشدة على محافظات جنوب الدلتا ومناطق من القاهرة تمتد إلى شمال الصعيد، يصاحب ذلك نشاطا للرياح على معظم الأنحاء، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين عدم الخروج لهذه الأماكن إلا للضرورة القصوى، وأوصت بإلغاء الرحلات المدرسية للمحافظات الساحلية وسيناء وإلغاء السفاري، مشيرة إلى أنه اعتبارا من غد، الأحد، سيكون هناك تحسن في الأحوال الجوية، حيث تنحصر فرص الأمطار وتعود درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية.
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