دورتموند يسعى لغسل أحزانه الأوروبية أمام شالكه بالدوري الألماني

يحل فريق بروسيا دورتموند ضيفا ثقيلا على نظيره شالكه، اليوم، السبت، في تمام الثالثة والنصف عصرا، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدروي الألماني.



ويسعى بروسيا دورتموند لمصالحة جماهيره بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، بعد الهزيمة أمام إنتر ميلان بهفدين دون رد، الأربعاء الماضي، في مسابقة دروي أبطال أوروبا.



على الجانب اللآخر يطمح فريق شالكه في استغلال عاملي الأرض والجمهور، بتحقيق نتيجة إيجابية أمام أسود الفيستيفال.



ويحتل بروسيا دورتموند المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 15 نقطة، بينما يتواجد شالكه في المركز السابع بـ 14 نقطة.



ويلتقي اليوم ايضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الألماني بايرن مونيخ مع يونيون برلين، بايرن ليفركوزن مع فيردر بريمن، هيرتا برلين هوفنهايم، فرايبورج مع لايبزيج، بادريورن دوسلدورف.