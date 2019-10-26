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تعليم

التعليم العالي تعلن فتح اليونسكو التقدم لجائزة العلماء الشبان 2020

السبت 26/أكتوبر/2019 - 11:05 ص
اليونسكو
اليونسكو
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نهلة الشربيني
استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، تقريرًا مقدما من الدكتورة غادة عبدالباري الأمين العام للجنة، حول الإعلان عن فتح باب الترشح لجائزة اليونسكو الدولية للعلماء الشبان لعام 2020 في مجال الإنسان والمحيط الحيوي MAB.

وأشار التقرير إلى أن الجائزة يقدمها مجلس التنسيق الدولي لبرنامج الإنسان والمحيط الحيوى بمنظمة اليونسكو، وذلك وفقا لبعض الشروط، وهي أن تقدم الجائزة للباحثين في مجالات "الإنسان والمحيط الحيوي"، وتكون أولوية الاختيار للباحثين بمجال محميات المحيط الحيوي في موضوع النظم البيئية والمياه. 

وأوضح التقرير أنه يمكن لكل دولة من الدول الأعضاء باليونسكو، ترشيح باحثين لا تزيد أعمارهم عن خمسة وثلاثون عاما في 13 ديسمبر 2019، وهو موعد وصول طلبات الترشيح الى مقر اليونسكو بباريس، مشيرا إلى أن قيمة الجائزة تبلغ خمسة آلاف دولار، ولا تغطي الجائزة نفقات السفر الدولي، ويجب استكمال البحث الذي تدعمه الجائزة خلال عامين على الأكثر.

وأشار التقرير إلى أنه يجب على الباحث في نهاية البحث، تقديم تقريرا إلى كل من اللجنة الوطنية لليونسكو ومنظمة اليونسكو، ويتعهد الباحث بأحقية اليونسكو في نشر نتائج البحث.

وذكر التقرير أنه تم إرفاق النموذج الخاص بالجائزة لاستيفائه باللغة الانجليزية فقط، على أن ترسل الطلبات إلى اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو على العنوان التالي، المنطقة الثامنة التوسعات الشمالية بمدينة السادس من أكتوبر خلف نادي الصيد، وذلك بعد استيفاء النموذج طبقا للشروط الموضحة، وذلك في موعد أقصاه 1 ديسمبر 2019 حتى يتسنى عرض الترشيحات على اللجنة المشكلة لهذا الغرض باللجنة الوطنية لليونسكو لاختيار المرشحين على مستوى الجمهورية وإرسال الترشيحات لمنظمة اليونسكو في الموعد المحدد.

ولفت التقرير إلى أنه يمكن الحصول على المزيد من المعلومات والحصول على النموذج باللغة الإنجليزية، عبر الدخول على الموقع الرسمي للجنة الوطنية المصرية لليونسكو.
http://www.egnatcom.org.eg/news
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