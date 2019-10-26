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ديني

كم مرة اعتمر النبى؟.. الإفتاء تجيب

السبت 26/أكتوبر/2019 - 01:55 م
كم مرة اعتمر النبى
كم مرة اعتمر النبى
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يارا زكريا
كشفت دار الإفتاء المصرية، عن عدد المرات التى اعتمر فيها النبى – صلى الله عليه وسلم- بأنهم أربعة عمرات؛ كلهن فى ذي القعدة إلا التي مع حجته.

واستشهدت« الإفتاء» فى إجابتها عن سؤال: « كم عدد عمرات النبى؟»، بما ثبت عن أنس -رضي الله عنه- «أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ- اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرٍ، كُلُّهُنَّ فِي ذِي الْقَعْدَةِ إِلَّا الَّتِي مَعَ حَجَّتِهِ، عُمْرَةً مِنَ الْحُدَيْبِيَةِ، أَوْ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ، وَعُمْرَةً مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ، وَعُمْرَةً مِنْ جِعْرَانَةَ حَيْثُ قَسَمَ غَنَائِمَ حُنَيْنٍ فِي ذِي الْقَعْدَةِ، وَعُمْرَةً مَعَ حَجَّتِهِ»،رواه مسلم.
واستدلت بما ورد عن مجاهد - رضي الله عنه- قال: «دَخَلْتُ أَنَا وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ -رضي الله عنه- المَسْجِدَ، فَإِذَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- جَالِسٌ إِلَى حُجْرَةِ عَائِشَةَ - رضي الله عنها-، وَإِذَا نَاسٌ يُصَلُّونَ فِي المَسْجِدِ صَلَاةَ الضُّحَى، قَالَ: فَسَأَلْنَاهُ عَنْ صَلَاتِهِمْ، فَقَالَ: "بِدْعَةٌ"، ثُمَّ قَالَ لَهُ: كَم اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ-؟ قَالَ: "أَرْبَعًا؛ إِحْدَاهُنَّ فِي رَجَبٍ"، فَكَرِهْنَا أَنْ نَرُدَّ عَلَيْهِ»، رواه البخاري.

وذكرت ما قاله الإمام النووي في «شرح صحيح مسلم» من أن " الحاصل من رواية أنس وابن عمر رضي الله عنهم اتفاقهما على أربع عمر، وكانت إحداهن في ذي القعدة عام الحديبية سنة ست من الهجرة، وصدوا فيها، فتحللوا، وحسبت لهم عمرة، والثانية في ذي القعدة، وهي سنة سبع، وهي عمرة القضاء، والثالثة في ذي القعدة سنة ثمانٍ، وهي عام الفتح، والرابعة مع حجته، وكان إحرامها في ذي القعدة، وأعمالها في ذي الحجة".

وواصلت " وأما قول ابن عمر - رضي الله عنهما-: إن إحداهن في رجب، فقد أنكرته عائشة- رضي الله عنها-، وسكت ابن عمر - رضي الله عنه- حين أنكرته.

واختتمت بما قاله العلماء من أن هذا يدل على أنه اشتبه عليه، أو نسي، أو شك، ولهذا سكت عن الإنكار على عائشة رضي الله عنها ومراجعتها بالكلام.
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