مدرب فريق ناشئي الطائرة بالأهلي: لن نفرط في بطولة القاهرة

أكد عادل لطفي مدرب فريق الناشئين للكرة الطائرة 15 سنة بالنادي الأهلي أن الفريق لن يفرط في لقب بطولة منطقة القاهرة بعد العروض القوية التي قدمها والتأهل للنهائيات المقرر اقامتها خلال الأيام المقبلة.



وأشار لطفي إلى أن الفريق قدم مباريات قوية للغاية خلال الأدوار الماضية، ونجح في الوصول الى النهائيات بعد مجهود كبير من جانب اللاعبين.



ولفت إلى أن الفرق الستة التي ستشارك في النهائيات تمتلك مقومات كبيرة، وهو ما يجعل المنافسة على اللقب قوية، مشيرا إلى ان لاعبي الأهلي لديهم طموح كبير للتتويج بلقب البطولة.



