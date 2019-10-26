مايكروسوفت تعتزم إضافة Windows 10X إلى الحاسبات المحمولة

قامت شركة مايكروسوفت "Microsoft"، عن طريق الخطأ بنشر مستند تصميم داخلي لنظام التشغيل القادم Windows 10X، وقد تم اكتشاف المستند بإيجاز بواسطة WalkingCat، بحيث يوفر المستند بعض التفاصيل حول خطط مايكروسوفت فيما يتعلق بنظام Windows 10X.





وبحسب ما ذكره موقع "ذا فيرج" التقني، كشفت شركة البرمجيات العملاقة النقاب عن نظام التشغيل Windows 10X، باعتباره نظام التشغيل الذي يشغل أجهزة Surface Neo الجديدة للشركة ، لكنه سيعمل أيضًا على أجهزة مماثلة بشاشة مزدوجة.





وأكدت شركة مايكروسوفت حتى الآن رسميًا أن نظام Windows 10X سيكون متاحًا على الأجهزة القابلة للطي والأجهزة ذات الشاشة المزدوجة، مع تعديلات على كل من قائمة ابدأ وشريط المهام.





ولكن من الواضح أن الشركة لديها الآن طموحات لجلب تلك التغييرات إلى أجهزة الكمبيوتر المحمولة التقليدية بالتصميم الصدفي، ويوضح المستند: بالنسبة لكل من التصميم الصدفي والأجهزة القابلة للطي، سيكون شريط المهام هو نفس النموذج الأساسي، لكن مع سلسلة من الرافعات التي يمكن سحبها لإنشاء بعض البدائل في النموذج.





وتشير مايكروسوفت إلى قائمة ابدأ في نظام التشغيل Windows 10X باسم المشغل، والتي تركز بشكل أكبر على البحث المحلي، ويكشف المستند: "تكامل البحث بسهولة مع نتائج الويب والتطبيقات المتاحة وملفات محددة على جهازك، ويتم تحديث المحتوى الموصى به ديناميكيًا استنادًا إلى التطبيقات والملفات ومواقع الويب الأكثر استخدامًا والتي استخدمتها مؤخرًا".





وسيقوم Windows 10X أيضًا بتحسين تجربة المصادقة القائمة على التعرف على الوجه Windows Hello، ويوضح المستند: عند تشغيل الشاشة يتم إحضارك فورًا إلى حالة المصادقة، بخلاف نظام التشغيل Windows 10، حيث يحتاج المستخدم أولًا إلى إبعاد شاشة القفل قبل المصادقة.





ويشير المستند إلى ميزة Windows Hello التى تتعرف على الفور على المستخدم عند استيقاظ الجهاز ونتقل المستخدم على الفور إلى سطح المكتب الخاص به.





ومن خلال المستند الذي تم تسريبه تذكر مايكروسوفت مستكشف الملفات الحديث Modern File Explorer، وتعمل الشركة منذ فترة طويلة على نسخة أحدث UWP من تطبيق مستكشف الملفات File Explorer التقليدي، ويبدو أن هذا سيظهر لأول مرة مع نظام Windows 10X، حيث من المحتمل أن تكون سهلة الاستخدام ومبسطة للوصول إلى المستندات المخزنة في Office 365 و OneDrive والخدمات السحابية الأخرى.





وتعمل الشركة أيضًا على تبسيط مركز التنبيهات والإعدادات السريعة في Windows 10X، مما سيؤدي إلى زيادة سرعة الوصول إلى إعدادات الجهاز الهامة، وإعطاء الأولوية لإظهار الإعدادات المهمة مثل عمر البطارية.





وسيدعم Windows 10X أيضًا التخصيص هنا، لكن بالنسبة لـ Wi-Fi ، وبيانات الخلايا ، و Bluetooth ، وطائرة الطائرة ، وقفل الدوران ، والإسقاط كلها إعدادات سريعة افتراضية.





ومن الواضح أن مايكروسوفت تعطي الأولوية لإصدارات Win32 التقليدية من حزمة أوفيس Office وإصدارات PWA على الويب من Office.com لنظام Windows 10X عبر UWP، ولدى مايكروسوفت إصدارات UWP من تطبيقات أوفيس المحمولة الخاصة بها، لكنها أوقفت تطوير تلك التطبيقات في العام الماضي بشكل مؤقت.