قرار جديد من مرتضى منصور بشأن المحترفين

تمسك رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، بمشاركة الخماسي الأجنبي بالفريق الأبيض، خلال المباريات المقبلة بشكل أساسي.



وقال رئيس النادي الأبيض للمقربين منه أنه يرغب في مشاركتهم لتحقيق أكبر استفادة منهم خلال الموسم الجاري.



ويرى مرتضى منصور أن أجانب الزمالك هم الأعلى في القيمة المالية داخل الفريق، ومن الضروري أن تتحقق أكبر استفادة فنية ممكنة منهم داخل المستطيل الأخضر.



ويضم الزمالك في قائمة اللاعبين الأجانب كلًا من:



الثلاثي المغربي خالد بوطيب ومحمد أوناجم وأشرف بن شرقي، والثنائي التونسي حمدي النقاز وفرجاني ساسي.