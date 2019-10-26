سهم الصداقة-1.. تدريب مشترك لقوات الدفاع الجوى المصرية والروسية

وصلت عناصر من قوات الدفاع الجوى الروسية إلى مصر للمشاركة فى فعاليات التدريب المشترك المصرى الروسى لقوات الدفاع الجوى "سهم الصداقة -1" ، والذي تستضيفه مصر وينفذ للمرة الأولى بين الجانبين ويستمر على مدار عدة أيام بميادين التدريب القتالى لقوات الدفاع الجوى .



يشتمل التدريب على العديد من الأنشطة والفعاليات التي تتضمن تبادل الخبرات التدريبية فى مجال الدفاع الجوي فى ظل تطور أسلحة الهجوم الجوي وأساليب مواجهتها ، كذلك التدريب على تأمين المجال الجوي والدفاع عن الأهداف الحيوية .



وتم الإعداد والتخطيط الجيد لتنفيذ الأنشطة والأهداف التدريبية المخططة بما يساهم في خلق بيئة غنية بالمهارات والتكتيكات الحديثة لتحقيق أقصى إستفاده ممكنة من التدريب بالشكل الذى يؤدى إلى تخطيط وإدارة العمليات بكفاءة عالية لتوحيد المفاهيم بين القوات المشاركة .



يأتي التدريب في إطار دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والروسية والذى يعكس عمق علاقات الشراكة والتعاون الإستراتيجى لكلا البلدين الصديقين فى العديد من المجالات .