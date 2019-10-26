الزناتى : عرض لمسرح العرائس لأبناء الصحفيين بالنقابة الخميس المقبل

أعلن حسين الزناتى وكيل نقابة الصحفيين للنشاط أنه سيكون هناك عرض فني يوم الخميس المقبل على مسرح النقابة لأبناء الصحفيين وأسرهم وذويهم فى السادسة مساء لفريق أجيال للعرائس وعرائس الماريونيت لأعضاء الفريق التابع للإدارة العامة لثقافة الطفل بقصر جاردن سيتى .



وأشار الزناتى الى ان العرض سيكون بالمجان ويأتى فى إطار التعاون الذى اتفقت عليه النقابة مع الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الدكتور أحمد عواض لإقامة عروض لمسرح العرائس والأنشطة الفنية والرحلات وورش الرسم لأبناء الصحفيين وبدأت الأسبوع الماضى برحلات لأتوبيس الفن الجميل وأعقبها ورشة فنية لرسوم الأطفال.