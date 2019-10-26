Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الزناتى : عرض لمسرح العرائس لأبناء الصحفيين بالنقابة الخميس المقبل

السبت 26/أكتوبر/2019 - 05:12 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالوكيل ابوالقاسم
أعلن حسين الزناتى وكيل نقابة الصحفيين للنشاط أنه سيكون هناك عرض فني يوم الخميس المقبل على مسرح النقابة لأبناء الصحفيين وأسرهم وذويهم فى السادسة مساء لفريق أجيال للعرائس وعرائس الماريونيت لأعضاء الفريق التابع للإدارة العامة لثقافة الطفل بقصر جاردن سيتى .

وأشار الزناتى الى ان العرض سيكون بالمجان ويأتى فى إطار التعاون الذى اتفقت عليه النقابة مع الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الدكتور أحمد عواض لإقامة عروض لمسرح العرائس والأنشطة الفنية والرحلات وورش الرسم لأبناء الصحفيين وبدأت الأسبوع الماضى برحلات لأتوبيس الفن الجميل وأعقبها ورشة فنية لرسوم الأطفال.
Advertisements

ترشيحاتنا

هل تصح صلاة مكشوف الذارعين؟.. الإفتاء تجيب

علاج سحري للتخلص من آلام الكتف.. فيديو

موجز السوشيال ميديا.. ياسمين صبرى تثير الجدل.. نجيب ساويرس يدافع عن ثورة يناير.. وإطلالة ملائكية لـ نيرمين الفقي

مجموعة الأهلي.. أزمة جديدة في النجم الساحلي ..تفاصيل

تزداد قوة .. تعرف على مسار عاصفة ميديكين المدمرة بعد مرورها من مصر

لماذا أطلق المصريون على عاصفة ميديكين اسم إعصار عصمت؟

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. غيوم فى سماء القاهرة وتوقف سقوط الأمطار

محمد حماقي يشعل احتفالية تيسير زواج الفتيات بـ واحدة واحدة مع أحمد حلمي.. صور

أنيقة وعصرية.. 20 صورة تكشف أناقة سالى عبد السلام فى عيد ميلادها