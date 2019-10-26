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رياضة

ليجانيس يهزم قاهر ريال مدريد فى الدورى الإسبانى | فيديو

السبت 26/أكتوبر/2019 - 06:36 م
صدى البلد
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عمر سلامة
تغلب فريق نادي ليجانيس على ضيفه ريال مايوركا بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما، اليوم ، على ملعب "بوتاركي" ضمن الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.

أحرز هدف اللقاء الوحيد المهاجم الدنماركي مارتين بريثويت في الدقيقة الواحدة و الثلاثين من زمن الشوط الأول.

ارتفع رصيد ليجانيس إلى 5 نقاط يحتل بها المركز التاسع عشر بجدول ترتيب فرق الليجا الإسبانية، بينما تجمد رصيد مايوركا عند 10 نقاط بالمركز الخامس عشر.

يذكر أن ريال مايوركا ألحق اول هزيمة فى الدورى الإسبانى هذا الموسم وكان سببا مباشرا فى فقدانه صدارة الليجا لصالح الغريم التقليدي برشلونة. 
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