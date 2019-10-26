تعرف على موعد مباراة الزمالك وزيسكو الزامبى في دوري أبطال أفريقيا

حدد الإتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" يوم 28 ديسمبر المقبل موعدا لمباراة الزمالك و زيسكو يونايتد الزامبي فى الجولة الثالثة من دور المجموعات لدورى أبطال إفريقيا وستقام المباراة فى الثالثة عصرا بزامبيا.



وحدد كاف موعد مباراة الزمالك الاولى فى دور المجموعات مع مازيمبي الكونغولي يوم 30 نوفمبر المقبل فى الكونغو بينما سيكون لقاء الأبيض الثاني فى دور المجموعات مع أول أغسطس الأنجولي يوم 7 ديسمبر المقبل فى تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على أن يكون اللقاء الثالث مع زيسكو الزامبى.



وتضم مجموعة الزمالك كلا من مازيمبي أول أغسطس الأنجولي وزيسكو يونايتد الزامبي، ووصل الأبيض إلى هذا الدور بعد الخسارة من جينيراسيون السنغالى فى الذهاب بهدفين مقابل هدف ثم الفوز عليه فى الإياب بهدف دون رد.

