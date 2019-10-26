محمود حسين: تطوير استاد بورسعيد وفقاً لتعليمات فيفا خلال أيام

كشف الدكتور محمود حسين وكيل لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، عن حصوله على الموافقة النهائية من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على تطوير استاد بورسعيد، والبدء في عملية الإصلاحات والتعديلات الجديدة، وفقا لما تم الاتفاق عليه في وقت سابق.





وأكد نائب بورسعيد موافقة وزارة الرياضة على إسناد التطوير لشركة "استادات" التي سبق وقامت بتطوير استادات مصر التي أقيمت عليها بطولة الأمم الإفريقية وهي القاهرة والسويس والإسكندرية والإسماعيلية والسلام، على أن تبدأ الشركة عملها في التطوير، بعد الاطلاع علي تقارير اللجنة الفنية المشكلة من وزارة الشباب والرياضة والشركة المنفذة التي قامت بزيارة الاستاد منذ شهر تقريبا.





وأشار محمود حسين إلى أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بادر بإجراء اتصال هاتفي مع محمد كامل الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المنفذة "استادات"، تم خلاله الاتفاق علي تسليم الاستاد والبدء في أعمال تطويره خلال الأيام القليلة المقبلة.





وشدد حسين على ضرورة الالتزام بكل التفاصيل التي تم الإعلان عنها خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بالمدينة الرياضية ومنها تطوير الاستاد وفقا لكود الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ليضاهي أفضل الاستادات العالمية ويتحق حلم شعب بورسعيد بامتلاك استاد يليق بإسم وتاريخ النادي المصري.



