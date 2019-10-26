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منوعات

حادث مروع.. هوس السيلفي ينهي حياة فتاة سقطت من الطابق الـ 17 في دبي

السبت 26/أكتوبر/2019 - 10:53 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
حادث مروع أثار جدلا بين الإماراتيين على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، حيث لقيت فتاة آسيوية تبلغ 16 عاما حتفها السبت بعد سقوطها من قمة أحد الابراج في دبي من الطابق الـ 17 بسبب محاولتها أخذ صورة لنفسها وهي جالسة على حافة بلكونة الشقة التي كانت تقطنها مع أسرتها.

وقالت إدارة الاعلام الأمني في شرطة دبي إن الفتاة كانت تحاول تصوير نفسها في لقطة "سيلفي" حيث كانت واقفة فوق كرسي وهي تجلس على حافة الحاجز الموجود في بلكونة الشقة ، محاولة أخذ لقطة لنفسها مع خلفية المنظر الخارجي العلوي في الطابق الـ 17، فاختل توازنها بطريقة مفاجئة على حد وصف أختها التي شاهدت الحادث، وفقا لصحيفة "البيان".

وأوضحت أن ذلك أدى لانزلاقها من فوق الكرسي الذي كانت تقف فوقه، وسقوطها للخارج من الأعلى، بينما سقط هاتفها في البلكونة بشكل دراماتيكي مثير للغاية حيث فارقت الحياة في نفس اللحظة.


ودعت الإدارة أفراد المجتمع إلى ضرورة توخي الحيطة وأخذ الحذر من مثل هذه التصرفات وإلى ضرورة مراقبة الآباء لتصرفات الأبناء.

وأوضحت أنه " في أغلب الأحيان كون تنبيهنا حول خطورة استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة، اما اليوم فإننا بصدد حادثة مختلفة ومؤسفة بسبب الموبايل أيضا، حيث كانت ضحيتها فتاة لم تتجاوز عمرها 16 ربيعا بسبب لقطة سيلفي".
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