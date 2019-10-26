نور الشربيني ويثرب عادل تتأهلان لدور الـ 16 ببطولة العالم لسيدات الاسكواش



وفازت يثرب عادل على مواطنتها المصرية ندى عباس بنتية 3/2 في مباراة استغرقت 67 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 7-11, 11-13, 13-11, 13-11, 11-9 .



و خسرت زينة مكاوي أمام منافستها جويل كينج بثلاثة أشواط مقابل شوط في مباراة استغرقت 41 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-7, 9-11, 11-6, 11-9





تأهلت البطلة المصرية نور الشربيني المصنفة الثانية عالميا لسيدات الاسكواش، ويثرب عادل لاعبة النادي الأهلي إلى دور الـ 16 ببطولة العالم لسيدات الاسكواش والتي تستضيفها أهرامات الجيزة حتى الأول من نوفمبر المقبل بقيمة جوائز مادية تصل إلى 430 ألف دولار.وفازت الشربيني على منافستها الكندية هولي نوتون بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 26 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 13-11، 11-7، 11-4.