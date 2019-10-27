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حوادث

قطاع أمن المنافذ يشن حملات مكبرة خلال 24 ساعة

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 02:01 ص
صورة أرشيفية - موانى
صورة أرشيفية - موانى
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مصطفى الرماح - محمد العيسوى
شن قطاع أمن المنافذ خلال 24 ساعة حملات مكبرة فى مجال ضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها
فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. وذلك على النحو التالى:

ففى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط (8) قضايا تهريب متنوعة من بينها (ملابس أجنبية الصنع – أدوية– أجهزة صوت– ورق طباعة) بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى فى تلك القضايا (272,181 جنيه).

و فى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد تم ضبط (1) قضية تهريب.

و فى مجال الأمن العام تم ضبط عدد (56) قضية تنوعة من بينها ( مزاولة مهنة بدون تصريح ، محاولة صعود باخرة بدون تصريح ، دخول دائرة جمركية بدون تصريح ، مخالفات السائقين ، مخالفات مسطح مائى ، إنتهاء فترة التصريح ، تربح وفساد وظيفى ورشوة).

و فى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط عدد (877) مخالفة مرورية متنوعة .

و فى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ عدد (258) حكم قضائى متنوع.

و فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية، تزوير المستندات" تم ضبط عدد (2) قضية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وجارى مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.
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