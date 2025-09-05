قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الأوقاف ينعى مقيم شعائر ويوجه بإعانة عاجلة لأسرته
الأعلى منذ 7 أشهر.. توسع إنتاج شركات القطاع الخاص في دبي خلال أغسطس الماضي
شعبة الدواء: لدينا نقص في 200 نوع.. وياسمين عز: الشركات تضغط لرفع الأسعار
رابط سريع .. نتيجة المرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات 2025 خلال 72 ساعة
بعد 7 أشهر زواج.. تطعن زوجها للخلاف على مصروف البيت بالمحلة| القصة الكاملة
قيادي بمستقبل وطن: رفض مصر لتصريحات نتنياهو يؤكد أنها ستظل حصنا لفلسطين
برلماني: مصر متمسكة بثوابتها ومعبر رفح لن يكون بوابة لتهجير الفلسطينيين
جلسة نقاش لوزير الخارجية مع كبار رجال الأعمال وقيادات غرفة التجارة في قبرص
أحمد موسي يطلق هاشتاج عاش الجيش المصري عاش
أحمد موسى يطالب المصريين بالتفاعل مع هاشتاج #عاش_الجيش_المصري_عاش
من 1350 لـ 2000 جنيه بدل مخاطر مهن لأصحاب المهن الطبية .. تعرف عليهم
للتيسير على العاملين بالصناعة.. كل ما تريد معرفته عن تطبيق دعم المستثمرين
قيادي بمستقبل وطن: رفض مصر لتصريحات نتنياهو يؤكد أنها ستظل حصنا لفلسطين

عبر محمد خليفة، أمين مساعد الشباب بحزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، عن استهجانه ورفضه الشديدين، للتصريحات التي أدلى بها رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بشأن تهجير الفلسطينيين عبر معبر رفح، مؤكدا أن هذه السياسة الاستفزازية التي ينتهجها رئيس وزراء الاحتلال، إنما تمثل نوعا من المماطلة واستمرار رحى الحرب الدائرة ووضع مزيد من العقبات أمام أي عمليات تسوية للأزمة الدائرة منذ نحو عامين.

وأكد خليفة، أن تلك السياسات الاستفزازية والتي تعد تعديا صارخا على الحقوق الفلسطينية، باعتبارهم أبناء الأرض وأصحابها، ترفضها مصر، التي عبر السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، القيادة السياسية، عن رفضه القاطع لأي محاولات من شأنها تصفية القضية الفلسطينية، أو تهجير الأشقاء، باعتباره ظلم بين ومصر لن تشارك في ظلم أبدا.

وبحسب أمين مساعد الشباب بحزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة،  فإن المجتمع الدولي يتحمل مسئولية انفجار الأوضاع الراهنة في المنطقة بسبب العجرفة الإسرائيلية والتعدي الصارخ على الحق الفلسطيني، وتصعيد الصراع وعدم الاستماع لصوت العقل الذي ينادي بحل الدولتين وإنشاء دولة فلسطينية ذات سيادة، مؤكدا أن عجز المجتمع الدولي والمنظمات الأممية ومجلس الأمن في فرض ذاته على التوجه الإسرائيلي لتوسيع نطاق الحرب ستكون كلفته باهظة.

ولفت خليفة، إلى ضرورة أن مصر دائما ما تعلي من صوت السلم لا الحرب، والاستقرار والتنمية لا الصراع الدائم الذي يضر بأطراف الصراع، وخاضت معركة دبلوماسية قوية للدفاع عن الحق الفلسطيني غير القابلة للتصرف، ورفض التهجير، إلا أن السياسات الإسرائيلية الرعناء من شأنها أن تدفع المنطقة في بحور من الدماء، وهو ما تحذر وحذرت منه مصر مرارا وتكرارا.

واختتم محمد خليفة حديثه بالقول، إن أي توجه يرمي إلى تصفية القضية الفلسطينية ستواجه برفض مصري وعربي ودولي واسع، مطالبا بتوحيد الجهود الدولية لوقف السياسات الإسرائيلية الاستفزازية وتفعيل القرارات الأممية الداعمة لحق العودة، مثنيا على بيان الخارجية المصرية الذي يؤكد ثبات الموقف المصري واستمرار الدعم المصري المطلق للقضية الفلسطينية وأن مصر ستظل سندا وحصنا لقضية القضايا كما وصفها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

