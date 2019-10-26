اخبار الزمالك.. قرار جديد بشأن الأجانب.. والفريق في 6 أكتوبر.. والكاف يحدد موعد لقاء أول أغسطس

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم السبت 26 أكتوبر 2019، مجموعة من أخبار الرياضة عن تطورات الأحداث في نادي الزمالك.. وجاءت كالتالي:





قال خالد الغندور نجم الزمالك السابق، إن قناة الزمالك سيتم بثها قبل العودة الى بطولة الدوري الممتاز بمجموعة من البرامج القوية.





استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو على الانتظام في معسكر مغلق بالسادس من أكتوبر خلال الفترة المقبلة استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري.





حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يوم السبت الموافق 7 ديسمبر المقبل، موعدا للقاء الزمالك أمام أول أغسطس الأنجولي في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا والذي سيقام في القاهرة.



