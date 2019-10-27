بعد اتهام حسن نصر الله للمتظاهرين.. لبنانيون يردون بهشتاج #انا_ممول_الثورة

دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر بدولة لبنان هشتاج #انا_ممول_الثورة بعد تصريحات حسن نصر الله الامين العام لحزب الله عن جهات خارجية لدول وسفارات تمول الثورة اللبنانية وهو ما قوبل بالاستنكار من الشعب اللبنائي.



وتصدر الهشتاج قائمة الاكثر تداولا عبر تويتر بقيام الشعب اللبناني بإجتياح مواقع التواصل الاجتماعي بأنهم هم ممولين الثورة الحقيقة لاثبات انها ثورة شعبية خالصة.



وجاء التعليقات كالتالي :



‏‎#انا_ممول_الثورة

الأعور بين العميان ملك مفتح



‏فوطبول على جسر الرنغ. ‎#انا_ممول_الثورة

‎#سبت_الساحات



‏قلبي معك وليس النور

‎#انا_ممول_الثورة



‏نحنا ‎#انا_ممول_الثوره



‏‎#انا_ممول_الثورة و كل شخص شريف بالوطن

و ما عندو وطن غير لبنان..



‏هذي الحقيقه في دقيقه 🇱🇧علاقاتها بسبب حزب الشيطان ‎#انا_ممول_الثوره





‏مواطني لبنان يعلنون عن الممول الحقيقي للثورة ردا على تصريحات نصر الله .



أسهل حاجة تتهموا الناس بتلقى تمويلات بدل ما تتكسفوا على دمكم قدام شعوبكم و تعترفوا بالتقصير إللي خلاهم يواجهوكم فى الميادين !

‎#لبنان_ينتفض

‎#أنا_مموّل_الثورة



‏حسن نصر الله بيشكك في ثورة لبنان وبيسألهم مين ممول الثورة ؟!!

سؤال وجيه جدا ما شاء الله عليه فطن 🤔

لكن الرد جاء مفاجأة من كل أحرار لبنان 😍



‎#أنا_ممول_الثورة



والله وتالله وبالله بدأت الأمة تصحوا من غفوتها وموتها والمسألة مسألة وقت ليس الا وسنتحرر جميعا من هؤلاء الطواغيت ✊



‏ب ٣ ايام عرفتوا مين ممول الثورة بس ب ٣٠ سنة ما بيّن معكن الحرامي ؟

‎#انا_ممول_الثورة

‏‎#انا_ممول_الثورة هشتاگ من إبداع الشعب اللبناني ردا على مزاعم مجرم الحرب الرافضي حسن نصر اللات زعيم حزب الشيطان .. بأن هناك أطراف خارجية تمول الحراك .. إن الراقصات اللواتي نزلن للشارع للإحتجاج على ظلمكم لهن أشرف مليار مرة من عمائمكم السود يا آيات الشيطان يا قتلة أطفال سوريا...

