قرار ضد 4 أشخاص بتهمة سرقة 5 ملايين جنيه من شركة في السلام

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، تجديد حبس 4 أشخاص بتهمة سرقة 5 ملايين جنيه، خاصة بشركة في منطقة السلام، 15 يومياً على ذمة التحقيقات.

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات بلاغ ورد لقسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة من مالك إحدى الشركات، بتضرره من شخصين عاملين بذات الشركة، لسرقة مبلغ 5 ملايين جنيه، خاص بالشركة ملكه، وذلك خلال توجههما لتوريد المبلغ لأحد البنوك بسيارة نقل تابعة لذات الشركة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن أحدهما وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخر، تم تتبعهما، وأمكن ضبطهما.

وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع شخصين آخرين، أمكن ضبطهما، وبحوزتهما المبلغ المالي المستولى عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.