الآلاف يتظاهرون في مدن الاحتلال لإطلاق سراح الأسرى وإنهاء حرب غزة
بيراميدز يصعق الأهلي بهدف نظيف في الشوط الأول بالدوري
في حفل عائلي.. بيومي فؤاد يحتفل بعقد قران نجله
وزير الأوقاف يهنئ الشيخ محمد حشاد بفوزه في انتخابات نقابة القراء
اختصاصات مجلس الشيوخ بعد انتهاء أخر جولات الانتخابات
تنسيق الدبلومات الفنية 2025 بالنسبة المئوية.. الكليات المتاحة وشروط القبول
لجان.. انفعال أحمد موسى بسبب الهجوم على كامل الوزير بعد حادث قطار مطروح
زيادة قيمة التعويضات بصفة استثنائية لضحايا حادث قطار مطروح| تفاصيل
رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق: يوجد 149 دولة معترفة بفلسطين
30 دقيقة سيطرة حمراء وهدف سماوي .. بيراميدز يتقدم على الأهلي بالدوري
محافظ مطروح: القطار لم يصطدم بتريلا أو لودر على الإطلاق
2.6 مليار جنيه حصيلة إدارة التهرب الضريبي خلال العام المالي الماضي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ضبط عاطل وتاجر خردة في واقعة سرقة لوحات معدنية للسيارات| فيديو

مصطفى الرماح   -  
رامي المهدي

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة لوحات معدنية لإحدى السيارات.

أوضح البيان الصادر من وزارة الداخلية، أنه بالفحص أمكن تحديد السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو "ملاكى ، سارية التراخيص") ملك (مالك محل - مقيم بدائرة قسم شرطة بشتيل بالجيزة) وباستدعائه وسؤاله قرر أنه بتاريخ ١٧ الجارى إكتشف فقده اللوحة الأمامية للسيارة خاصته وقام بإستبدالها من وحدة المرور التابع لها.

وأشار البيان، أنه تم ضبط مرتكب الواقعة (عاطل – له معلومات جنائية) ، وبمواجهته قرر بتصريفها لدى عميله "سيئ النية" (تاجر خردة - مقيم بدائرة قسم الوراق) "أمكن ضبطه" وبسؤاله إعترف بقيامه بصهرها تمهيداً لبيعها كخردة ، كما ضُبط بحوزته لوحتين معدنيتين خاصتين بسيارتين ملاكى أخرتين.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

