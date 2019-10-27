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برلمان

عبد العال يتوجه إلى جمهورية نيجيريا الاتحادية على رأس وفد برلماني في زيارة رسمية

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 09:08 ص
الدكتور علي عبد العال
الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان
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ماجدة بدوى
يتوجه صباح اليوم الأحد، الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب على رأس وفد برلماني في زيارة رسمية، إلى جمهورية نيجيريا الإتحادية.

وتأتى الزيارة في ضوء التحركات المصرية الفاعلة في عمقها الإفريقي على الصعيدين الحكومي والبرلماني، رغبة في العمل على دفع تلك العلاقات إلى آفاق أرحب، ولا سيما على المستوى البرلماني، في ظل توجه الدولة المصرية نحو تعزيز العلاقات على مستوى القارة الأفريقية بشكل عام على جميع المستويات، خاصة في ظل الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الإفريقي.

ومن المقرر أن تتضمن الزيارة لقاء الدكتور رئيس المجلس والوفد المرافق له، مع كبار المسئولين في جمهورية نيجيريا الاتحادية، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية معها، وتبادل وجهات النظر حول قضايا الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها ملفات مكافحة الإرهاب وسبل تعزيز برامج التعاون الفني والتعاون البرلماني – البرلماني في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية في ضوء الدور النيجيري الرائد في إقليم غرب إفريقيا والقارة الإفريقية.
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