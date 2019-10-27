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فن

بمشاركة عاصى ونجوى.. ديانا حداد تستعد لحفلها بموسم الرياض

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 09:21 ص
ديانا حداد
ديانا حداد
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نبيل العدوى
تغادر ديانا حداد متجهة إلى مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية، لإحياء ليلة بيروت الغنائية ضمن فعاليات موسم الرياض 2019، ويشاركها بها الفنانين اللبنانين نجوى كرم، عاصي الحلاني، وملحن زين، من تنظيم الهيئة العامة للترفيه بالتعاون مع شركة بنش مارك للحفلات، حيث ستقدم بها مجموعة متنوعة من أهم أغنياتها الشهيرة بالإضافة الى جديدها الذي طرح مؤخرًا.

وأعربت ديانا حداد عن إشتياقها للجمهور السعودي والعربي في الرياض، مؤكدة حماسها لليلة اللبنانية البيروتية فيها، واعتبرتها من أهم الفعاليات المقيمة هذا العام في موسم الرياض، والتي ستنقل على الهواء مباشرة عبر قناة mbc1 مساء يوم 31 أكتوبر الجاري.

و أطلقت أغنية منفردة جديدة، وجددت تعاونها بها مع أشعار الدكتور مانع بن سعيد العتيبة تحت عنوان "اشتقنا" ومع ألحان الملحن علي صابر، وتوزيع عثمان عبود، وذلك ضمن إيطار الرومانسية كلامًا ولحنًا، واضعه أسلوبها وأدائها الصوتي المختلف والمتميز، حيث قالت بها:

اشتقنا يالحبيب الغالي
اشتقنا وارتحلنا صوبك وجينا
في الفضا الخفاق سابقنا
للقاء اتقدم خطاوينا
فيك يالنادر تعلقنا
وعنك والله ما تخلينا

وقد طرحت ديانا حداد العمل الجديد من خلال قناة روتانا في موقع يوتيوب ضمن تعاونها في عملية الإنتاج الفني المنتسبة إليه معهم، ضمن مشاريع فنية مختلفة ومتعددة سيتم الكشف عنها خلال الفترة المقبلة.

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