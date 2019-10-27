أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر اليوم الأحد 27 - 10 - 2019

شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر استقرارًا خلال تعاملات اليوم، الأحد 27 – 10- 2019، في سوق العبور ومعظم الأسواق المصرية.



ويستعرض التليفزيون المصري، أسعار الخضراوات والفاكهة، وذلك من أجل تمكن أفراد الأسرة المصرية من التعرف على قائمة أسعارهما بشكل يومي.



وفيما يلي بيان تفصيلي بـ أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم في مصر:



أسعار الخضراوات اليوم في مصر



الطماطم: 5 جنيهات

الباذنجان: الرومي: 3 جنيهات

الباذنجان العروس: 4 جنيهات

الباذنجان الأبيض: 4 جنيهات

البطاطس: 6 جنيهات

فلفل رومي: 5 جنيهات

فلفل رومي ألوان: 14 جنيها

خيار: 4 جنيهات

جزر: 7 جنيهات

فاصوليا: 10 جنيهات

كوسة: 7 جنيهات

بصل: 4.75 جنيه

ليمون:11 جنيها



أسعار الفاكهة اليوم في مصر

رمان: 6 جنيهات

جوافة: 4 جنيهات

تفاح أمريكي: 21 جنيها

كانتلوب: 5 جنيهات