ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواطنين بالإكراه بالعاشر من رمضان

تمكنت الأجهزة الأمنية بمدينة العاشر من رمضان من ضبط عاطلين متهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواطنين بالإكراه بدائرة قسم شرطة أول العاشر.



فيما تلقى اللواء عاطف مهران مديلا أمن الشرقية أخطارا من اللواء أحمد زكي، نائب مدير أمن الشرقية لقطاع الجنوب يفيد ورود بلاغ من "محمد أ" يتهم فيه مجهولين باستيقافه وسرقة هاتفه المحمول، وتهديدة بسلاح أبيض "مطواة" خلال مروره بالقرب من البوابة الخلفية لنادي "الرواد" الرياضي.



فيما توصلت تحريات رجال مباحث قسم شرطة أول العاشر، برئاسة الرائد أحمد الخولي، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلًا من "محمد.م" 18 سنة، و"أحمد.أ" 18 سنة، عاطلين، وقيامهما بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص سرقة المواطنين بالإكراه.



تحرر عن ذلك المحضر رقم 11712 جُنح أول العاشر من رمضان لسنة 2019.