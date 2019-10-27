مايا مرسي: 16 ألف حالة بقوائم انتظار مستشفى بهية

شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة في الاحتفالية التي أقامتها مؤسسة بهية مساء أمس، السبت، تحت عنوان "الاطمئنان على 100 ألف سيدة"، ممن خضعن للكشف المبكر بالمستشفى، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية الأسبق، ولفيف من الشخصيات العامة والإعلاميين ونجوم الفن.



وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن سعادتها بالمشاركة في هذه المناسبة الهامة وهو احتفال مستشفى بهية بالاطمئنان على حياة 100 ألف سيدة وطمئنة 100 ألف أسرة وبيت في مصر على سيداتها، مشيرة الى دعم المجلس القومى للمرأة الدائم لمستشفى بهية.



وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن المجلس القومي للمرأة معني من خلال فروعه في مختلف المحافظات بتوعية السيدات بأهمية الكشف المبكر على أورام سرطان الثدي، مشيرة إلى الاحتفالية التى أقيمت في المجلس القومى للمرأة للاحتفال بأمهات بهية وتكريم الأم المثالية لبهية.



وأشارت الدكتورة مايا مرسى إلى أنه خلال احتفالات المرأة المصرية في مارس الماضي أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مبادرة لدعم صحة المرأة المصرية وهو برنامج وطني أطلقه السيد الرئيس للاطمئنان على صحة سيدات مصر.



وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن أملها في الاحتفال بانتهاء قائمة انتظار مستشفى بهية المقدرة بـ 16 ألف سيدة بحلول رمضان القادم، مشيرة إلى أن مسئولية انتهاء القائمة تقع على عاتقنا جميعا، وأن ضحكة بهية ضحكتنا جميعًا.



وتوجهت بالشكر والتحية والتقدير الى جميع القائمين على مستشفى بهية والدور العظيم الذي يقومون به من أجل مساندة محاربات بهية وتسهيل مراحل المرض التى يمرون بها، مشيرة إلى أن صحة المرأة المصرية هي صحة مصر.



وفي ختام الحفل قامت إدارة مستشفى بهية بتكريم الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة لدورها في دعم محاربات مستشفى بهية، ودورها في تمكين المرأة المصرية.