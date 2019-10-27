مقتل غزوان الراوي المسؤول الأمني الخاص للبغدادي خلال العملية الأمريكية

نقلت وكالة الأنباء العراقية عن مصدر أمني تأكيده مقتل غزوان الراوي المسؤول الأمني الخاص بزعيم تنظيم داعش في العملية الأمريكية التي أدت لمقتل البغدادي.



وأضافت نقلا عن مصدر استخباراتي ": قدمنا معلومات دقيقة ومهمة إلى قوات التحالف الدولي ساهمت بشكل كبير في الوصول إلى البغدادي وقتله".



وأكد المصدر أن قيادات داعش الإرهابي ومعاونينهم وأعضاء ما يعرف بمجلس شورى التنظيم الإجرامي في حالة صدمة وتبادل اتهامات وانقسام بينهم بعد قتل زعيمهم البغدادي وقيادات معه في ادلب السورية.



كانت وسائل إعلام أمريكية أفادت بأن القوات الأمريكية شنت غارة استهدفت، رأس "داعش"، بعد أن وافق ترامب على العملية قبل حوالي أسبوع.