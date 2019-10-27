عاجل| مواجهات بين الجيش السوري وقوات الاحتلال التركي في رأس العين

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بوقوع اشتباكات بين الجيش السوري وقوات "الاحتلال التركي".



وقالت الوكالة: "أحكمت وحدات من الجيش العربي السوري سيطرتها على 4 قرى جديدة في ريف رأس العين الجنوبي الشرقي شمال غرب الحسكة وهي “أم حرملة، باب الخير، أم عشبة، الأسدية” وقلصت المسافة باتجاه الحدود التركية إلى ٣ كم".



وأضافت نقلا عن مراسلها أن وحدات من الجيش العربي السوري خاضت اشتباكات ضد قوات الاحتلال التركي بريف رأس العين.