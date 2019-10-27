Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

بجانب 26 ألف شاشة تفاعلية.. رئيس الوزراء: التعاقد على 650 ألف تابلت لطلاب المدارس

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 12:57 م
التابلت
التابلت
Advertisements
ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم، لمتابعة الموقف التنفيذى لخطة تطوير التعليم، وما يتعلق بإعادة هيكلة موازنة وزارة التربية والتعليم الخاصة بالعام المالى 2019/2020، وذلك بحضور الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور احمد كمالى، نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط، إلى جانب ممثلى عدد من الجهات المعنية.

وفى مستهل الاجتماع، جدد رئيس الوزراء التأكيد على أن ملف التعليم وتطويره يأتى على رأس أولويات عمل الحكومة تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي المتعلقة بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وخاصة فى قطاعى التعليم والصحة، مشيرًا إلى أن ما يتم بذله من جهود لتطوير هذا القطاع الحيوى إنما يستهدف الوصول لبناء إنسان مصرى قادر على التعامل مع مختلف التحديات، مواكبًا لأحدث ما وصلت إليه النظم التعليمية، مؤكدًا أن ناتج تطوير العملية التعليمية بكافة أركانها، يخدم فى الأساس أهداف التنمية المستدامة التى تتبناها الدولة.

وقدم وزير التربية والتعليم خلال الاجتماع، عرضًا حول الموقف التنفيذى لخطة تطوير التعليم، وما تم اتاحته من مبالغ مالية لتنفيذ تلك الخطة، والاحتياجات المطلوبة لاستكمال باقى بنودها، مشيرًا إلى أن موازنة العام المالى الحالى تضمنت التعاقد مع عدد من الجهات المعنية، لتوفير عدد 650 ألف تابلت، واستكمال تنفيذ البنية التحتية لجميع المدارس الثانوية، واتاحة 26 ألف شاشة تفاعلية لفصول الصفين الثانى والثالث الثانوى على مستوى الجمهورية، هذا إلى جانب التعاقد على تطوير نظام الامتحانات والمحتوى التعليمى، وإقامة عدد 100 فصل متنقل، وقد تم بالفعل التعاقد على هذه المتطلبات، وجار توفيرها.

وأكد الدكتور طارق شوقى أن كافة التكاليف والمبالغ التى تحملتها موازنة الوزارة خلال العام المالى الجارى 2019/2020، للانتهاء من تنفيذ المشروعات المتعلقة بالبنية التحتية وتوفير الشاشات التفاعلية، وكذا تطوير نظام الامتحانات والمحتوى التعليمى، لن نحتاج إلى تخصيصها مرة ثانية فى موازنات الوزارة للأعوام القادمة، وهو ما سيتيح توجيه تلك المبالغ إلى أوجه أخرى تستهدف النهوض بمختلف أركان العملية التعليمية.

وفى ختام الاجتماع، كلف رئيس الوزراء بتشكيل لجنة من وزارتى المالية والتخطيط لمراجعة الاحتياجات المالية لوزارة التربية والتعليم فى النصف الثانى من العام المالى الحالى، وتدقيق الأرقام المطلوبة للانتهاء من تنفيذ مختلف المشروعات الجارى تنفيذها من قبل الوزارة، هذا إلى جانب مراجعة أسعار طباعة الكتب، وذلك فى ضوء انخفاض قيمة الدولار، وانعكاس ذلك على أسعار الورق والأحبار، مضيفًا أنه على اللجنة أيضًا القيام بإعداد موازنة العام المالى الجديد 2020/2021 لوزارة التربية والتعليم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التعليم : آخر ميعاد للتقديم كمدرب تنمية مهنية للمرحلة الثانوية .. 5 سبتمبر

الحكومة: توريد 708 آلاف جهاز تابلت وتركيب 6170 شاشة تفاعلية بمدارس التعليم الثانوي

رئيس الوزراء فى تقرير حكومى: تنفيذ 2987 نشاطا متنوعا لذوي الهمم.. تدريب 88 ألف معلم على توظيف التكنولوجيا.. إقامة 22 معهدا أزهريا جديدا وتجديد 37 أخرى متهالكة

ترشيحاتنا

لتدعيم خط الدفاع.. الأهلي يسعى لضم نجم ويست برومتيش الإنجليزي

هل ستشهد مصر موجة إعصار؟ الأرصاد ترد

قتل مع سبق الإصرار.. المتهمون بقتل البنا يواجهون توقيع أقصى عقوبة

شاهد.. محيط محكمة شبين الكوم خلال نظر قضية مقتل محمود البنا

فى عيد ميلاد لولا صدقى .. تزوجت 9 مرات وهذا الرجل اعتنق الإسلام من أجلها

أول فيديو لاستهداف زعيم داعش أبو بكر البغدادي في سوريا

Advertisements

مفاجأة.. ميتسوبيشي تودع الشارك وتطرح جراند لانسر 2020 بشكلها الجديد.. شاهد

24 يوما تفصل راجح عن الإعدام.. محامو محمود البنا: سن القاتل لم يتعد 18 عاما وأقصى عقوبة 15 سنة

تفاصيل صادمة .. شوبير يكشف أسباب اقتحام مرتضى منصور لاجتماع اتحاد الكرة .. فيديو

أحمد شوبير يزف بشرى سارة لجماهير النادي الأهلي

أخبار التوك شو.. أحمد موسى يقاطع حمو بيكا.. وعزة مصطفى تفضح الهارب محمد علي.. شاهد

CNN: أبو بكر البغدادي انتحر عن طريق تفجير سترته الناسفة أثناء الغارة الأمريكية

حب حياتى .. نورهان تنشر صورة مع ابنها معاذ

أول فيديو لاستهداف زعيم داعش أبو بكر البغدادي في سوريا

فى عيد ميلاد لولا صدقى .. تزوجت 9 مرات وهذا الرجل اعتنق الإسلام من أجلها

الجيش الأمريكي: عملية قتل أبوبكر البغدادي مع 8 آخرين استغرقت 90 دقيقة

رقم خيالى.. سعر ومواصفات بي ام دبليو الفئة السابعة 2020 BMW 7 series في مصر.. شاهد

وصول راجح المتهم الرئيسي و3 آخرين في مقتل البنا لمحكمة شبين الكوم لبدء ثاني جلسات المحاكمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. الأرصاد السعودية تحذر دول بحر العرب.. إعصار كيار يتحول إلى مدمر

بـ لوك جديد وجرىء.. منة فضالى تبهر متابعيها

رئيس مدينة الخصوص يمسك مكنسة ويشارك العمال في تنظيف الشوارع.. صور