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مرأة

ياسمين صبرى تثير الجدل من جديد بفستان أحمر.. ومتابع: نور عيني والله

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 02:03 م
ياسمين صبري
ياسمين صبري
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رنا عصمت
نشرت الفنانة ياسمين صبرى، مجموعة من الصور الجديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، لتشارك جمهورها بأحدث ظهور لها أثناء قضاء عطلتها بإيطاليا.

وتألقت الفنانة ياسمين صبري بإطلالة جديدة مرتدية فستانا أحمر مشجرا بالورود الخضراء، وظهرت وهي تتناول الفطور فى حديقة أثناء تواجدها فى إيطاليا.

واعتمدت على ترك شعرها منسدلًا على كتفيها، ووضع بعض اللمسات من المكياج من أحمر الشفاه باللون الأحمر.

يذكر أن أحدث مشاركات ياسمين صبرى الدرامية مسلسل "حكايتى"، والذى تم عرضه فى رمضان الماضى وحقق نجاحا كبيرا، وشاركها البطولة أحمد صلاح حسنى، ووفاء عامر، وأحمد حاتم عمر.

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