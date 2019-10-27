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أخبار العالم

ترامب يعلن مقتل أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 03:24 م
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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رحيم يسري
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مؤتمر صحفي مقتل أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش الإرهابي.

كانت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون، قد أعلنت أن الجيش نفذ عملية استهدفت زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي يوم السبت في المكان الذي يختبئ داخله في سوريا.

وأوضحت أن العملية جرت في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، ونفذتها قوات عمليات خاصة بعد أن تلقت معلومات استخباراتية حددت موقعه.
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