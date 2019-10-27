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أخبار العالم

مات كـ الكلب.. تعليق مثير من ترامب على مقتل البغدادي

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 03:40 م
دونالد ترامب - أبو
دونالد ترامب - أبو بكر البغدادي
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رحيم يسري
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مؤتمر صحفي مقتل أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش الإرهابي.

وتابع ترامب قائلا "مات كالكلب. مات كجبان. العالم الآن مكان أكثر أمانًا."

وأكد ترامب أن البغدادي قُتل مع 3 من أطفاله شمال غرب سوريا، وأوضح الرئيس الأمريكي أن البغدادي قتل بعد تفجير سترته المفخخة.

وشكر الرئيس الأمريكي كلا من روسيا وتركيا وسوريا والعراق والأكراد السوريين على المساعدة في العملية الأمريكية لقتل البغدادي، مضيفا أن مقتل البغدادي يثبت عزم الولايات المتحدة على ملاحقة الإرهابيين.

كانت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون، أعلنت أن الجيش نفذ عملية استهدفت زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي يوم السبت في المكان الذي يختبئ داخله في سوريا.

وأوضحت أن العملية جرت في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، ونفذتها قوات عمليات خاصة بعد أن تلقت معلومات استخباراتية حددت موقعه.
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