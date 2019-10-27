بعد اهتمام ريال مدريد بالتعاقد معه.. ساديو ماني يحسم مصيره مع ليفربول

حسم السنغالي ساديو ماني لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، مصيره مع الريدز، خلال الفترة المقبلة.



وقال ساديو ماني في تصريحات للتلفزيون النرويجي:" سعيد جدا بأن أكون جزءا من هذا النادي الرائع، أتمنى أن أبقى هنا إلى لأبد".



وأضاف:" لقد خضت تجارب في العديد من الأندية، لكن ليفربول نادٍ فريد من نوعه، أنه مثل الأسرة".



كانت تقارير إسبانية قد أشارت خلال الأشهر الماضية، إلى رغبة نادي ريال مدريد الإسباني في التعاقد مع ساديو ماني، لتدعيم خط الهجوم.



ويمتلك ساديو ماني عقدا مع نادي ليفربول يمتد حتى صيف 2023.



وشارك ساديو ماني مع ليفربول في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، سجل خلالهما 5 أهداف، وصنع هدف وحيد.



ويحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 25 نقطة، بفارق 3 نقاط عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد توتنهام في المركز العاشر بـ 12 نقطة.