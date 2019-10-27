زي ما الناس بتجيب .. حكاية مبادرة تهز عرش عادات التبذير في الزواج بالدقهلية



مازالت تقاليد وعادات المهر وجهاز العروس تلقى بظلالها على عدد من القرى بالدقهلية كما فى معظم القرى بمحافظات مصر .



وقام عدد من شباب قرى طلخا ومركز المنصوره بعمل مبادرة لتخفيف على العروسين ففى قرية سلكا اطلق رافت شتا مبادرة تحت عنوان قائمة معدلة للعروسين .



وتحدث لصدى البلد قائلا"هذه المبادرة أطلقناها مع عدد من شباب القرية عام ٢٠١٥ ولكن فعليا نسعى لتنفيذها خلال الايام القادمة حيث يكون العبء على أسرة العروس كبير و اقترحنا إلغاء عشاء الزفاف حيث يتكلف حوالى ١٠٠٠ جنيه".



وتبع :"وايضا الخطوبه وينفق على العشاء اكتر من الزفاف فكان لابد من التيسير على اهل العروس حيث هناك ٧ مواسم للعروس وهذا يمثل عبء على اسرتها لذا قمنا بعمل قائمة وهى-شراء الذهب (خاتم-دبله- محبس) فقط لاغير ويكتب فى القائمة ٤٠الي ٦٠جرام حفظا علي حق الزوجة وإلغاء حجرة السفرة والنيش ومستلزماته الذي ليس له أي استخدم بل للتباهي و إلغاء الدعوة للعزال والاقتصار علي أهل العروسين المقربين ويتم نقل العزال بعد صلاة المغرب لمراعاة غير القادرين والأجهزة الكهربائية من كل نوع واحدة فقط ( ثلاجة- غسالة -بتوجاز- شاشه-خلاط مروحة-مكواه-ساخن ".





وأضاف شتا شملت المبادرة أيضا الغاء ماكينة ( الجيلاتي-الفيشار-الميكروويف-العجانه-الخ من الأجهزة التي لم تستخدم في حياتنا اليومية وعدم الإكثار من أطقم الحلل والكاسات الفاخرة للتباهي والاكتفاء بشراء ما يستعمل في الحياة اليومية وعدم الإكثار في أطقم السرير والبطاطين والمفروشات والفوط والسجاجيد والمشايات التي لا قد تستعمل وعدم المغالاة في الستائر وعدم إقامة الشبكة في قاعة والاكتفاء بحفل زفاف يبن أهل الحي أو بلدك وان يتم عمل عمره بدل الزفاف وعدم المغالاة في العشاء والاكتفاء بغرفة نوم وغرفة أخري أطفال سرير واحد وانترية أو( صالون ) وعدم استخدام كلمات اشمعنا فلان جايب - زي ما الناس بتجيب- جيرانا جابين-بنت عمها أو خالتها جايبه الخ من الكلام الذي لا فائدة له ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء".