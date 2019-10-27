Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

تستعرض رشاقتها.. لاميتا فرنجية تشعل إنستجرام من داخل الجيم .. شاهد

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 06:16 م
لاميتا فرنجية
لاميتا فرنجية
Advertisements
محمد بدران
شاركت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية، جمهورها مقطع فيديو جديد وهي داخل إحدى صالات الجيم تمارس بعض التمارين الرياضية.

ظهرت لاميتا فرنجية خلال الفيديو بملابس جرئية وهي تستعرض رشاقتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"

علقت لاميتا فرنجية قائلة: "العمل ليس فقط جيدا لجسدك ولكن ايضا صحتك النفسية والصحة"

يذكر أن اخر أعمال فرنجية السينمائية، فيلم "بنت من دار السلام"، وشاركها البطولة كل من رحاب الجمل، وراندا البحيري، ومحمود الجبلاوي، ومن إخراج طوني نبيه.


وشاركت لاميتا في مسابقة ملكة جمال لبنان 2004 وحلت وصيفة أولى وشاركت في مسابقة ملكة جمال العالم 2005 كما مثلت في مسلسل عصر الحريم وشاركت رامز جلال في فيلم "حد سامع حاجة".
تستعرض رشاقتها.. لاميتا فرنجية تشعل إنستجرام من داخل الجيم .. شاهد
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. لاميتا فرنجية بصحبة ديفيد بيكهام

لاميتا فرنجية تخفي ملامح ابنها في أحدث ظهور .. شاهد

بـ قبعة.. لاميتا فرنجية تبرز أنوثتها في أحدث إطلالة

شاهد |لاميتا فرنجية تقضى إجازتها مع زوجها

لاميتا فرنجية تستعرض رشاقتها داخل الجيم .. صور

ترشيحاتنا

بجانب 26 ألف شاشة تفاعلية.. رئيس الوزراء: التعاقد على 650 ألف تابلت لطلاب المدارس

أمريكا تكشف عن مصير جثة أبو بكر البغدادي بعد مقتله

نجم الزمالك يقترب من الانضمام للمنتخب الأول

الإفتاء تحدد موعد إجازة المولد النبوي وغرة شهر ربيع الأول

أحدث طلاق في الوسط الفني.. انفصال عمرو سعد عن زوجته بعد 11 عاما زواجا

خطة مستقبلية واستثمار العائد.. الخطيب يناقش سيناريوهات تطوير قناة الأهلي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلاده .. للرجال استلهم أناقتك من مهند التركي

مين أحلى؟ .. أمهات النجوم يتألقن بفساتين أنيقة.. أبرزهن هنا الزاهد وملك قورة

مفاجأة.. ميتسوبيشي تودع الشارك وتطرح جراند لانسر 2020 بشكلها الجديد.. شاهد