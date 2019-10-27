تستعرض رشاقتها.. لاميتا فرنجية تشعل إنستجرام من داخل الجيم .. شاهد

شاركت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية، جمهورها مقطع فيديو جديد وهي داخل إحدى صالات الجيم تمارس بعض التمارين الرياضية.ظهرت لاميتا فرنجية خلال الفيديو بملابس جرئية وهي تستعرض رشاقتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"علقت لاميتا فرنجية قائلة: "العمل ليس فقط جيدا لجسدك ولكن ايضا صحتك النفسية والصحة"يذكر أن اخر أعمال فرنجية السينمائية، فيلم "بنت من دار السلام"، وشاركها البطولة كل من رحاب الجمل، وراندا البحيري، ومحمود الجبلاوي، ومن إخراج طوني نبيه.وشاركت لاميتا في مسابقة ملكة جمال لبنان 2004 وحلت وصيفة أولى وشاركت في مسابقة ملكة جمال العالم 2005 كما مثلت في مسلسل عصر الحريم وشاركت رامز جلال في فيلم "حد سامع حاجة".